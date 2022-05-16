В ЛНР восстанавливают свою работу детские сады
Москва, 16 мая, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Два частично восстановленных детских сада возобновили работу в освобожденном от киевских силовиков городе Счастье, сообщает Луганский информационный центр.
В конце февраля ходе боевых действий расположенные в городе ясли-сад «Ивушка» и ясли-сад комбинированного вида «Звездочка» получили повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ и прекратили работу. В течение весны Республика при поддержке РФ частично восстановила поврежденные здания дошкольных учреждений, что позволило возобновить их работу в обычном режиме.
Начальник управления образования администрации города ЛуганскаВалентина Кияшко уточнила, что в «Ивушке» были заменены стеклопакеты, восстановлены плита перекрытия и кровля, осталось завершить лишь внутренние отделочные работы.
Она подчеркнула, что в основном удалось сохранить коллективы детских садов и их наполняемость в день открытия также высокая.
Валентина Кияшко добавила, что в дошкольные учреждения также поступают дети из семей беженцев, эвакуированных из зон боевых действий в город Счастье.
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