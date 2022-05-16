Ростов-на-Дону, 16 мая 2022, 17:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершают реконструкцию обсервационного корпуса родильного отделения горбольницы №7 (роддома №5). Об этом сообщил 16 мая в своём телеграм-канале сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Роддом
Роддом

Аварийный корпус был снесён. На его месте появилось новое современное высокотехнологичное восьмиэтажное здание со стационаром на 146 коек. Женская консультация рассчитана на 100 посещений в смену. По просьбам жителей близлежащих домов сохранена дорога общего пользования, проходящая по территории роддома. Принято также решение о расширении проезжей части и благоустройстве прилегающей территории.

«После ввода объекта в эксплуатацию дорога, а также прилегающая территория вдоль дома по ул. Степана Разина 3А, будет размежевана и передана в муниципальную собственность для дальнейшего содержания», — уточнил Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что ранее здание обсервационного корпуса роддома № 5 планировалось ввести в эксплуатацию в первой половине 2022 года. Стоимость реконструкции составляет 982,5 млн рублей. Средства выделены из регионального и муниципального бюджетов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону реконструкцию роддома № 5 завершат в 2022 году