Ростов-на-Дону, 16 мая, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершают реконструкцию обсервационного корпуса родильного отделения горбольницы №7 (роддома №5). Об этом сообщил 16 мая в своём телеграм-канале сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Роддом

Аварийный корпус был снесён. На его месте появилось новое современное высокотехнологичное восьмиэтажное здание со стационаром на 146 коек. Женская консультация рассчитана на 100 посещений в смену. По просьбам жителей близлежащих домов сохранена дорога общего пользования, проходящая по территории роддома. Принято также решение о расширении проезжей части и благоустройстве прилегающей территории.

«После ввода объекта в эксплуатацию дорога, а также прилегающая территория вдоль дома по ул. Степана Разина 3А, будет размежевана и передана в муниципальную собственность для дальнейшего содержания», — уточнил Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что ранее здание обсервационного корпуса роддома № 5 планировалось ввести в эксплуатацию в первой половине 2022 года. Стоимость реконструкции составляет 982,5 млн рублей. Средства выделены из регионального и муниципального бюджетов.