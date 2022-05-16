Мурманск, 16 мая 2022, 17:06 — REGNUM В Мурманскую область из Африки прилетели исландские песочники. Птиц заметили рядом с Кандалакшей.
«Исландские песочники — весьма выносливые кулики. Во время миграции они могут пролетать без остановки до 5000 километров! А летят они, на минуточку, с атлантического побережья Африки в сибирскую тундру», — рассказали в Кандалакшском заповеднике.
На территории Кольского Заполярья птицы питаются морепродуктами, в частности, двустворчатыми моллюсками.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году была зафиксирована рекордная скорость миграции птиц.