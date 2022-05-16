Мурманск, 16 мая, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Мурманскую область из Африки прилетели исландские песочники. Птиц заметили рядом с Кандалакшей.

vk.com/clubzapovedkand Стая песочников в Мурманской области

«Исландские песочники — весьма выносливые кулики. Во время миграции они могут пролетать без остановки до 5000 километров! А летят они, на минуточку, с атлантического побережья Африки в сибирскую тундру», — рассказали в Кандалакшском заповеднике.

На территории Кольского Заполярья птицы питаются морепродуктами, в частности, двустворчатыми моллюсками.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году была зафиксирована рекордная скорость миграции птиц.