Курск, , 17:06 — REGNUM В Курской области заболеваемость коронавирусом снизилась до 30 человек в сутки, сообщил 16 мая губернатор Роман Старовойт.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с этим в регионе отменили ещё ряд ковидных ограничений. В учебных заведениях теперь можно проводить массовые спортивные и культурные мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности, а родителям разрешается посещать их, включая выпускные в детских садах и школах.

Остается рекомендованным ношение средств защиты органов дыхания в закрытых помещениях и при массовом скоплении людей. Специалисты не исключают новой волны коронавируса осенью, поэтому курян призвали делать прививки и ревакцинироваться против коронавируса.