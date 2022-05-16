Будапешт, 16 мая, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Санкции совокупного Запада в отношении России эффективны только на бумаге, заявил 16 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

По его словам, европейские политики считают, что смогут санкциями «поставить Россию на колени».

«Это реально лишь на бумаге, поэтому «бумажные» политики и выдвигают какие-то теоретические доказательства, но я не в состоянии вспомнить какую-нибудь континентальную блокаду, которая была бы эффективной», — заявил Орбан.

При этом он указал на то, что провалы тех, кто вводил блокаду, известны многим.

Ранее Орбан заявил, что предложения Еврокомиссии об антироссийском нефтяном эмбарго могут расшатать единство Евросоюза.