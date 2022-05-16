Тобольский район, Тюменская область, 16 мая, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Тобольском районе задержана женщина, подозреваемая в поджоге соседской бани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области Сгоревшая в Тобольском районе баня

В деревне Соколовка произошло возгорание бани, принадлежащей пенсионерам. В дежурную часть отдела полиции города Тобольска поступило сообщение от спасателей о том, что причиной пожара послужило занесение открытого источника огня. Ущерб собственникам составил, по предварительной оценке, более 80 тысяч рублей. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что преступление совершила 46-летняя соседка пострадавших, проживающая через дорогу.

Женщина призналась в преступлении. Соседи враждовали. По её словам, она ночью взяла находившиеся в доме пятилитровые бутылки, и, разлив горючее вокруг строения, подожгла его зажигалкой и вернулась домой. Баня сгорела дотла.

Соседка обвиняется по ч. 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога»). Женщина находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить огонь на участках, не говоря о поджоге.