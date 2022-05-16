Бухарест, 16 мая 2022, 17:01 — REGNUM Правительство Румынии одобрило масштабную финансовую программу «Семейный старт», предусматривающую выделение гражданам беспроцентных кредитов на свадьбу и аренду жилья для новобрачных. Об этом 16 мая сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Леонид Соломаткин. Свадьба. 1872
Леонид Соломаткин. Свадьба. 1872

Согласно официальной информации, таким образом, румынские власти намерены популяризировать институт брака и повысить рождаемость в стране. Как заявила министр по делам семьи Румынии Габриела Фиря, нововведение позволит сотням тысяч молодых пар «начать новый этап жизни».

Максимальная сумма кредита составит 15 тыс. Предполагается, что в ближайшее время список категорий соискателей соответствующих выплат будет расширен.

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