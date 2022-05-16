Бухарест, 16 мая, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило масштабную финансовую программу «Семейный старт», предусматривающую выделение гражданам беспроцентных кредитов на свадьбу и аренду жилья для новобрачных. Об этом 16 мая сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Леонид Соломаткин. Свадьба. 1872

Согласно официальной информации, таким образом, румынские власти намерены популяризировать институт брака и повысить рождаемость в стране. Как заявила министр по делам семьи Румынии Габриела Фиря, нововведение позволит сотням тысяч молодых пар «начать новый этап жизни».

Максимальная сумма кредита составит €15 тыс. Предполагается, что в ближайшее время список категорий соискателей соответствующих выплат будет расширен.