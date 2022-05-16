Рига, , 17:00 — REGNUM Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева приняла решение уйти в отставку. Об этом 16 мая нынешнего года на пресс-конференции после заседания правящей коалиции Голубева заявила журналистам.

Представители посольства России возлагают венки к памятнику воинам-освободителям Риги Latvia.mid.ru

Решение министра было озвучено сразу после заседания правящей коалиции, где обсуждалась отставка Голубевой по запросу входящего в кабинет министров Национального объединения (НО).

Голубева заявила, что премьер-министр Кришьянис Кариньш подчинился давлению Нацобъединения и больше не готов поддерживать ее работу на посту министра внутренних дел.

Ранее фракция и правление НО заявили, что требуют от премьер-министра увольнения Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника в Пардаугаве, где было допущено скопление людей, якобы поддерживающих российскую специальную военную операцию на Украине. Голубеву обвинили в «мягкости» и недостаточной жесткости ее подчиненных при разгоне собравшихся людей.

Мария Голубева — единственная этническая русская в нынешнем правительстве Латвии. Историк и политолог, бывший консультант Госканцелярии Латвии. Первая женщина-депутат национального парламента, которая является открытой лесбиянкой. Ранее она сообщила, что не собирается подавать в отставку.