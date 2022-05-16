Симферополь, 16 мая, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожарная опасность будет действовать в ряде районов Республики Крым 17 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Каширская Марина ИА REGNUM Крым

По данным ведомства, 17 мая в центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, также чрезвычайная пожарная опасность ожидается в западных районах региона.

С 1 апреля на территории всего Крымского полуострова действует пожароопасный сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 мая в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и грозами.