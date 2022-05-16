Москва, , 16:56 — REGNUM Дальнейшее укрепление доллара оказалось под вопросом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала прогнозы Bloomberg, согласно которым мировая экономика проиграет от усиления доллара.

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«Дальнейшее укрепление доллара под вопросом, поскольку при этом падает внешняя конкурентоспособность американских товаров и, соответственно, снижаются доходы американских зарубежных компаний, что может отразиться на экономическом росте. Европейский центральный банк, к примеру, предполагает рассмотреть необходимость изменения своей монетарной политики только во втором полугодии в расчете на некоторую адаптацию рынка к современным условиям и, как следствие, возврата евро в привычное русло», — сказала Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, как экономика ЕС реагирует на укрепление доллара.

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