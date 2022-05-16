Москва, , 16:55 — REGNUM Подведены промежуточные итоги работы гуманитарной миссии #МыВместе и «Единой России» в Херсонской области. Порядка 90 тонн продуктов и продовольствия роздано жителям. Более 1500 жителям оказана адресная лекарственная помощь. Детскую клиническую больницу Херсона завезли необходимые лекарственные средства с запасом на несколько месяцев. Детский дом Херсона обеспечили детскими товарами и медикаментами. Проведена эвакуация более 400 человек, которые пожелали уехать на территории России. В планах гуманитарной миссии Единой России на освобожденных территориях по направлению «Юг» — организация и проведение диспансеризации детей, находящихся в детских домах, домах малютки и интернатах, а также их медицинское сопровождение.

Херсон Иван Шилов, ИА REGNUM

Отдельное внимание будет уделено образовательным и воспитательным процессам. По словам руководителя гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «Юг» Игоря Кастюкевича, одинаково важное значение имеет как учебная литература, так и книги библиотечного фонда.

«В одной из библиотек Скадовска мы забрали книги, пропагандирующие нацизм, настраивающая детей на агрессию. Агрессией пропитано все, включая учебные программы. Не должен ребенок в уроках по начальной военной подготовке сдавать зачеты и получать оценки по теме «как правильно собирать фугас или мину». И учить его этому не должны. Поэтому в ближайшее время будет организован аудит всех библиотек в освобожденных территориях, включая школьные, и мы обязательно заменим книги, в том числе на русском языке», — отметил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Гуманитарная миссия в Херсонской области работает под руководством Игоря Кастюкевича с конца марта. Добровольцы «Мы Вместе» и Единой России осуществляли формирование и доставку гуманитарной помощи, в том числе лекарственной. Оказывали адресную помощь жителям и содействие в эвакуации. В преддверье Дня Победы добровольцы совместно с военно-гражданскими администрациями в Херсоне, Скадовске и Мелитополе посещали ветеранов Великой Отечественной Войны. Было доставлено порядка 200 подарочных наборов вместе с выплатой, которая по указу Президента РФ положена всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на освобожденных территориях.