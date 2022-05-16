Варшава, , 16:57 — REGNUM Почти все средства, имевшиеся у Польши для помощи беженцам с Украины, израсходованы, нужна помощь Евросоюза, сообщает 16 мая PAP.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

С таким заявлением выступил заместитель польского министерства внутренних дел Павел Шефернакер, отметив, что 95% фондов уже израсходовано.

Павел Шефернакер «Мы хотим эти средства не для Польши и не для поляков, а исключительно на помощь всем тем, кому Польша сегодня помогает, кто убегает от войны».

Чиновник добавил, что ЕС необходим специальный фонд помощи беженцам с Украины и что для этого нужно провести встречу на уровне руководства стран Евросоюза: возможно, она состоится уже в этом месяце.

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