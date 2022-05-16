Ярославль, , 17:29 — REGNUM Цены в Ярославской области в апреле в сравнении с мартом выросли 1,1 процента. Об этом сообщает Ярославльстат.

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Среди продуктов больше всего в цене выросла свекла — на 30 процентов. Также подорожал и картофель — на 13,4 процента. На 11,5 яблоки, на 10,5 морковь. Стали дороже на 9,2 процента лимоны, варенье, джем и мёд, а на 8,4 процента выросли цены на чай и кофе. При этом на 10,1 процента упала стоимость помидоров, на 7,5 процентов подешевела капуста, на 8,9 — бананы и на 1,9 — огурцы. В целом продовольственные товары подорожали на 2,7 процента.

При этом подешевели непродовольственные товары — телевизоры стали стоить меньше на 18 процентов, компьютеры на 14, холодильники, стиральные машины, дрели и триммеры, а также средства связи также подешевели — от 6 до 8 процентов. Продолжают расти цены на бытовую химию, косметику и товары для животных. Больше всего (больше 10 процентов) подорожали хлопчатобумажные ткани, спички и ювелирные изделия из золота. Практически не изменилась цена на топливо для автомобилей.

Жизненно-необходимые лекарства увеличили стоимость на 0,9 процента.