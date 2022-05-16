Вашингтон, 16 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания Трамп в своем первом интервью после ухода из Белого дома назвала журнал Vogue «предвзятым», так как редактор издания не поместила ее на обложку, как это происходило со многими другими первыми леди, сообщает The New York Times.

Мелания Трамп

Ведущий телеканала Fox Nation Пит Хегсет поинтересовался у Мелании, почему она никогда не появлялась на обложке Voque. Причем другие первые леди, включая Джилл Байден, Мишель Обама и Хиллари Клинтон, красовались на лицевой станице одного из ведущих модных изданий.

«Они предвзяты, они позволяют себе проявлять симпатию и антипатию, это очевидно, — объяснила Трамп. — И я думаю, что американский народ и все остальные видят это, и у меня были гораздо более важные дела — и я занималась ими в Белом доме — чем красоваться на обложке Vogue».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский Vogue поместил первую леди США Джилл Байден на обложку нового выпуска, назвав ее «самой первой леди из всех нас» и «множителем радости». Автор статьи Джонатан Вон Метер, который взял интервью у супруги главы Белого дома, отметил, что «во всех местах, где она бывает в последнее время, ее чествуют как женщину с несколькими высшими образованиями, которая всю жизнь упорно трудилась на всем близкой работе».