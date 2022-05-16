Симферополь, 16 мая, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой объявлено на территории Республики Крым на 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Шторм

По прогнозу, через территорию Крыма пройдёт холодный фронтальный раздел.

«Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, о возможном увеличении числа ДТП, нарушении транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.