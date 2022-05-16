Москва, , 16:51 — REGNUM Высокий курс доллара может привести к финансовой катастрофе национальные экономики таких стран, как Бразилия, Индия, Индонезия, ЮАР и Турция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Доллар © ИА REGNUM

«Повышение процентных ставок в американской экономике приводит к росту процентных выплат по государственным облигациям США. Сегодня выплаты по десятилетним государственным облигациям США достигли уровня 3,1%, а то время как японское правительство платит по своим обязательствам менее чем 0,25%, — сказал Ильинский. — Поэтому деньги всех экономик мира начинают перетекать в Америку, что, в свою очередь, ослабляет национальные валюты и ведет к существенному росту затрат национальных валют на энергоносители, металлы, удобрения и продовольствие, которые в мировой торговле котируются в долларах США».

Как полагает Ильинский, высокий курс доллара может привести к финансовой катастрофе национальные экономики таких стран, как Бразилия, Индия, Индонезия, ЮАР и Турция, которые, надеясь на стабильность финансовой системы США, номинировали свои огромные национальные долги в американских долларах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал о том, что в Америке растет количество корпораций, которые пострадали из-за усиления доллара.

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