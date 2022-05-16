Париж, 16 мая 2022, 16:49 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст прошение о своей отставке вечером в понедельник, сообщает 16 мая телеканал BFMTV со ссылкой на неназванные источники.
Прошение он подаст президенту Эммануэлю Макрону.
По утверждению телеканала, это должно произойти около 17:00 мск.
По данным французских СМИ, Кастекс не намерен входить в новое правительство и оставался на своей должность по просьбе Макрона до формирования нового кабмина.
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