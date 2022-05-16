Волгоград, 16 мая, 2022, 16:58 — ИА Регнум. За период с 15 марта по 15 мая 2022 года судами Волгоградской области рассмотрено 17 административных дел о дискредитации Вооружённых Сил РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Больше всего, 11 материалов, поступило в Центральный районный суд Волгограда. Кроме того, административные дела рассматривали в Камышине, Урюпинске, Иловлинском районе и Красноармейском районном суде Волгограда.

К ответственности привлечены 16 граждан и один индивидуальный предприниматель. Всем им назначены штрафы, минимальный размер составил 30 тысяч рублей, максимальный — 100 тысяч рублей.