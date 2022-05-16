Бразилиа, , 16:46 — REGNUM Ролевая экшн-игра Dolmen, разработкой которой занимается бразильская студия Massive Work, первой получит поддержку технологии масштабирования изображения XeSS от компании Intel. Об этом 16 мая сообщает портал DSOGaming.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчики отметили, что в момент релиза игра также будет поддерживать сходную технологию FidelityFX Super Resolution (FSR) 1.0 от компании AMD, а в будущем они планируют добавить в неё FSR 2.0. Таким образом, Dolmen станет первой игрой, которая будет поддерживать все три упомянутых технологии масштабирования изображения. Релиз игры запланирован на 20 мая 2022 года.

Для справки: AMD FidelityFX Super Resolution — это технология масштабирования изображения, позволяющая повышать разрешение в играх без ущерба для производительности. Похожая технология от Nvidia называется DLSS (Deep Learning Super Sampling — сглаживание с алгоритмами глубокого обучения).

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