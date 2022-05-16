Бразилиа, 16 мая, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Ролевая экшн-игра Dolmen, разработкой которой занимается бразильская студия Massive Work, первой получит поддержку технологии масштабирования изображения XeSS от компании Intel. Об этом 16 мая сообщает портал DSOGaming.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики отметили, что в момент релиза игра также будет поддерживать сходную технологию FidelityFX Super Resolution (FSR) 1.0 от компании AMD, а в будущем они планируют добавить в неё FSR 2.0. Таким образом, Dolmen станет первой игрой, которая будет поддерживать все три упомянутых технологии масштабирования изображения. Релиз игры запланирован на 20 мая 2022 года.

Для справки: AMD FidelityFX Super Resolution — это технология масштабирования изображения, позволяющая повышать разрешение в играх без ущерба для производительности. Похожая технология от Nvidia называется DLSS (Deep Learning Super Sampling — сглаживание с алгоритмами глубокого обучения).