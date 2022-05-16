Нью-Дели, 16 мая, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Цены на пшеницу подскочили до нового рекордно высокого уровня на европейских торгах 16 мая после того, как Индия решила запретить экспорт этого товара из-за сильной жары, сообщает агентство France-Presse.

Уборка урожая

После открытия биржи Euronext цена подскочила до 435 евро за тонну. Предыдущий рекорд — 422 евро — был достигнут 13 мая.

Мировые цены на пшеницу резко выросли из-за опасений по поводу продолжения боевых действий на Украине, на которую раньше приходилось 12 процентов мирового экспорта.

Рост цен на зерно, усугубленный нехваткой удобрений и неурожаем, подстегнул глобальную инфляцию и вызвал страх перед голодом и общественными беспорядками в более бедных странах.

Индия, второй по величине производитель пшеницы в мире, заявила в субботу, 14 мая, что запрещает экспорт после самого жаркого марта за всю историю наблюдений, и теперь трейдерам требуется прямое одобрение правительства для заключения новых сделок, так как из-за резкого роста мировых цен некоторые фермеры продавали пшеницу перекупщикам, а не правительству.

Это заставило власти забеспокоиться о буферном запасе в размере почти 20 миллионов тонн, уже истощенном пандемией, который необходим для раздачи миллионам бедных семей и предотвращения возможного голода.