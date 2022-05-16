Кострома, , 17:26 — REGNUM На фасаде школы № 24 в Костроме открыли памятный знак в честь Дениса Шишова, получившего звание Героя России за проявленные «мужество и героизм» в ходе специальной операции на территории Украины. Об этом сообщает администрация города.

Открытие памятной доски https://gradkostroma.ru

Денис Шишов

Место выбрано неслучайно — это образовательное учреждение Шишов окончил в 1998 году. Затем он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова, общевойсковую академию ВС РФ. В 2020 году стал командиром 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

25 февраля 2022 года соединение под командованием Шишова заняло стратегический объект — мост через реку Днепр в районе Каховки. Получив ранение в голову, начальник продолжил командовать бригадой до подхода основных сил. В дальнейшем Шишов был назначен командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове.

Напомним, ранее костромичи поддержали идею назвать улицу областного центра в честь командира 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка Сергея Сухарева, погибшего на Украине. Также его имя планируют присвоить школе посёлке Ермишь Рязанской области, где он учился.

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