Рига, , 16:44 — REGNUM

Маски ИА REGNUM

В Латвии с воскресенья, 15 мая, перестало быть обязательным ношение масок в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Подобная мера вступила в силу после утверждения кабинетом министров 10 мая нынешнего года поправок к правилам о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции коронавируса Covid-19.

Большинство ковид-ограничений по коронавирусу в Латвии были сняты 1 апреля 2022 года. Фактически единственным требованием, которое оставалось в силе для населения, было ношение масок в общественном транспорте, медицинских учреждениях и учреждениях длительного социального ухода.

Несмотря на то, что до сих пор в Латвии существовала обязанность носить маски в общественном транспорте, многие пассажиры это требование игнорировали.

В Эстонии обязательное ношение масок было отменено 3 апреля 2022 года. В Литве обязательные маски в общественном транспорте исчезли с мая нынешнего года.