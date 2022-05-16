Москва, , 16:43 — REGNUM Представителям Общественной палаты РФ отказали в участии в совещании «Функционирование демократических институтов в период кризиса» на площадке ОБСЕ в Австрии, старт которого был запланирован на сегодняшний день.

Александр Малькевич Пресс-служба ОП РФ

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«Россиянам отказали, несмотря на то, что все документы на аккредитацию подавались в полном соответствии с требованиями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Особенно циничным стало то, что отказ произошел в момент, когда наши уже вылетели в Вену», — написал в своем ТГ-канале заместитель председателя Комиссии ОПРФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель Рабочей группы по защите прав пользователей сети «Интернет», развитию и обеспечению безопасности интернета Александр Малькевич .

«Представители ОПРФ назвали такое поведение организаторов попыткой «откровенной политизации участия российских НКО в гуманитарных мероприятиях ОБСЕ» и «откровенным антироссийским демаршем с целью не дать представителям российского гражданского общества выступить на международной площадке», — продолжил общественный деятель.

«За что всё-таки не пустили представителей Общественной палаты РФ? Во-первых, это наказание за волонтерские и благотворительные проекты ОП РФ на Донбассе. Убеждён в этом. Напомню, что недавно свою работу начал Общественный центр сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Пункт запущен под эгидой акции #МыВместе. Ключевыми партнерами стали Российский Красный Крест и Всероссийский студенческий корпус спасателей . Кроме того, отстранение институтов гражданского общества России от международных площадок — это новый виток антироссийской истерии. «Отмена» пресловутая в действии. Просто теперь в отношении НКО. Сначала был спорт, потом культура, теперь вот и до некоммерческой сферы добрались», — отметил эксперт.