Лондон, 16 мая, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Железнодорожная отрасль Великобритании готовит экстренные меры по поддержке бесперебойного движения жизненно важных товаров, таких как продукты питания и топливо, на случай, если будущим летом произойдет крупнейшая забастовка железнодорожников за более чем 30 лет, сообщает 16 мая британская газета The Times.

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Железнодорожники планируют широкомасштабные нарушения грузовых перевозок после того, как крупнейший профсоюз транспортников — Профсоюз железнодорожного, морского и прочих видов транспорта — проголосовал за общенациональную забастовку из-за условий оплаты и потери 2500 рабочих мест.

Ассоциация Rail Delivery Group, объединяющая многие железнодорожные компании страны, заявила, что готовит меры на случай непредвиденных ситуаций, дабы «свести к минимуму влияние возможной забастовки на экономику и обеспечить движение товаров и пассажиров».

По словам источников в железнодорожной отрасли, это может означать, что определенные товары будут иметь приоритет в грузовых составах. Железнодорожная отрасль все еще восстанавливается после падения пассажиропотока в связи с пандемией, однако профсоюзы настаивают на заключении нового соглашения по оплате труда.