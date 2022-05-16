Москва, 16 мая, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В США растет количество корпораций, которые пострадали из-за усиления доллара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Fr.wikipedia.org Доллар

«Наблюдаемый дисбаланс на валютном рынке вызван тем, что денежно-кредитная политика в Соединенных Штатах не соответствовала политике в странах-партнерах и сателлитах Америки. Японская иена подешевела относительно американского доллара более чем на 13% с начала года, — сказал Ильинский. — Синхронизированное глобальное смягчение национальных валют, проводимое мировыми денежными регуляторами за последние два года, уступило место быстрому рассогласованию в действиях центральных банков, что усилило волатильность валютного рынка и резко усилило доллар. Более 20 американских компаний с рыночной капитализацией свыше 100 млрд долларов отметили негативный эффект и существенные финансовые трудности, связанные с увеличением стоимости доллара».

По его словам, число пострадавших американских корпораций увеличилось вдвое по сравнению с прошлым — 2021 — годом.

«Сильно пострадали американские экспортеры, продукция которых становится все более дорогой и неконкурентоспособной на зарубежных рынках. Крупные американские ТНК, активно работающие на зарубежных рынках, сталкиваются с отрицательным эффектом — их выручка в зарубежных слабеющих валютах падает с ростом силы доллара. Убытки от курсовой разницы переносятся и на фондовый рынок», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в начале биржевых торгов курс американского доллара снизился до отметки менее 64 рублей.