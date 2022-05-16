Бухарест, , 16:41 — REGNUM Румыния полностью поддержала очередной пакет экономических и политических санкций, введенных Европейским союзом в отношении Российской Федерации. Об этом 16 мая заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, передает бухарестский телеканал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Ауреску, Бухарест заинтересован в усилении международного давления на Москву с тем, чтобы РФ отказалась от проведения специальной военной операции на Украине и в полном объеме возобновила подачу газа на территорию Восточной и Западной Европы.

Богдан Ауреску «Как активная часть ЕС мы одобряем все эмбарго Брюсселя, направленные против России».

Напомним, ранее Евросоюз выступил с инициативой запрета на въезд в ЕС ряда российских граждан, а также блокировал счета некоторых финансовых представительств РФ.

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