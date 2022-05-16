Таллин, 16 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Эстонии разработан план организации летнего досуга для детей беженцев из Украины, предлагаемые в рамках совместного отдыха мероприятия должны помочь быстрее интегрироваться в эстоноязычную среду. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки страны.

Ольга Шклярова, ИА REGNUM Украина

На эти цели планируется выделить 2,8 млн евро. Детей приглашают в городские, дневные лагеря, а также лагеря со сменами до 14 дней, где можно находиться круглые сутки. Участникам будут предложены театральные представления, творческие занятия, спортивные соревнования, познавательные лекции и многое другое.

«В лагерной деятельности принимать участие может молодежь из Украины и местные молодые люди, владеющие эстонским языком. Мы хотим, чтобы дети из Украины как можно быстрее окунулись в эстонскую культуру и начали учить эстонский язык», — прокомментировал решение руководитель отдела образования по интересам министерства Торми Коткас.

Он подчеркнул, что если в лагере буду находиться и русскоязычные дети с Украины, организатор лагеря должен будет обеспечить наличие общения на эстонском языке.

Участие в летних лагерях бесплатное, но организаторы могут попросить до 10 евро при регистрации ребенка. Как пояснил Коткас, это своего рода дисциплинарная мера.