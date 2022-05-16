Саратов, , 17:02 — REGNUM За четыре месяца 2022 года в Саратовской области зарегистрировали 756 преступлений экономической направленности, что на 27,4% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Проанализировала данные о преступлениях региональная прокуратура.

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Отмечается, что по оконченным производством уголовным делам размер причиненного материального ущерба вырос на 41,3% (с 709 тыс. до 1,7 млн рублей). Наложение ареста на имущество увеличилось до 1,7 млн рублей (+17,2%), при этом добровольное погашение ущерба сократилось на 61,6% (с 105 тыс. рублей до 65,3 тыс. рублей).

Снижение преступлений на 40% зафиксировано в сфере агропромышленного комплекса. Увеличились на 33,3% противозаконные действия в топливно-энергетической сфере.

До 251 (-26%) снизилось число лиц, совершивших экономические преступления, из них руководители 62 раза преступили закон (-27,6%), материально-ответственные лица совершили 19 преступлений (-50%), на женщин приходится 72 преступления (-46,7%).

ИА REGNUM ранее сообщало, с 1 сентября 2020 года по 19 января 2022 года главбух одного из муниципальных учреждений Вольского района, используя свое служебное положение, через автоматизированную систему удаленного рабочего места, ежемесячно изготавливала ведомости о начислении завышенной зарплаты и иных выплат фиктивно трудоустроенному сотруднику, которые подписывал начальник учреждения.

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