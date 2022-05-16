Москва, , 16:36 — REGNUM Расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции опасно для России не само по себе, Москва будет соответствующим образом реагировать в случае расширения военной инфраструктуры альянса на эти территории, заявил 16 мая президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владимир Путин «Что касается расширения альянса. Да, это проблема, которая создаётся, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это во внешнеполитических интересах Соединённых Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики по сути одной страны».

Президент России, обращаясь к участникам встречи, подчеркнул, что у Москвы «нет проблем» со Швецией и Финляндией как таковыми, как нет и «непосредственной угрозы» безопасности из-за расширения НАТО за счёт этих стран.

Владимир Путин «Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».

Глава государства добавил, что проблема со Швецией и Финляндией «создаётся на голом месте». Российская сторона будет «соответствующим образом на это и реагировать».

Читайте ранее в этом сюжете: В Финляндии изменилось мнение по поводу вступления в НАТО — FT