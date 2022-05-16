Москва, 16 мая 2022, 16:36 — REGNUM Расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции опасно для России не само по себе, Москва будет соответствующим образом реагировать в случае расширения военной инфраструктуры альянса на эти территории, заявил 16 мая президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ.
Президент России, обращаясь к участникам встречи, подчеркнул, что у Москвы «нет проблем» со Швецией и Финляндией как таковыми, как нет и «непосредственной угрозы» безопасности из-за расширения НАТО за счёт этих стран.
Глава государства добавил, что проблема со Швецией и Финляндией «создаётся на голом месте». Российская сторона будет «соответствующим образом на это и реагировать».
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