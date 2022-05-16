Воронеж, 16 мая, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Расходы родителей прославившегося воронежского гаишника с 22 квартирами за несколько лет превысили доходы за тот же период на 34 млн рублей. Данные со ссылкой на материалы Советского суда Воронежа опубликовали «Вести Воронеж».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно данным, за период с 2008 по 2018 год родители теперь уже бывшего гаишника получили доход в 22 млн рублей, при этом с 2013 по 2018 год они приобрели имущества на 56 млн рублей. Доход самого бывшего сотрудника полиции и его супруги в 2009–2018 годах составил 6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года прокуратура обнаружила у теперь уже бывшего замначальника УГИБДД Игоря Качкина более 30 объектов недвижимости. Доходы на приобретение девяти объектов семья сумела доказать, однако появление 22 квартир объяснить не удалось. Сам Качкин был уволен из органов внутренних дел в августе 2021 года. Он является фигурантом трёх уголовных дел. В апреле 2022 года суд удовлетворил иск прокурора региона к бывшему заместителю начальника регионального управления ГИБДД о взыскании с него неподтвержденного законными доходами имущества на сумму более 50 млн рублей.