Таллин, , 16:35 — REGNUM Максимальная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи стран Северной Европы Nord Pool во вторник, 17 мая, вырастет почти до 300 евро за мегаватт-час.

Ремонт электросети Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, с 11:00 до 14:00 по таллинскому времени (совпадает с московским) и с 18:00 до полуночи стоимость электричества будет выше 200 евро, при этом максимальный часовой тариф в течение дня составит 291 евро, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальный тариф будет с 6 до 7 часов утра, когда цена составит 28,71 евро за мегаватт-час. Среднесуточная стоимость электроэнергии во вторник, 17 мая, составит 165,64 евро. В Латвии и Литве биржевая цена электричества 17 мая будет выше, чем в Эстонии (182,62 евро), в Финляндии — ниже (157,32).

В понедельник, 16 мая, среднесуточная стоимость электроэнергии в Эстонии составила 145,82 евро. В апреле 2022 года среднесуточный тариф в Эстонии составил 100,66 евро за мегаватт-час.