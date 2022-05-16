16 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин не исключила вступления Украины в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Мирослава Романенко, , 17:07 — REGNUM Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин не исключила вступления Украины в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом она заявила в интервью изданию «Европейская правда».

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в альянс без ПДЧ», — сказала она, добавив, что украинская сторона должна соответствовать определенным критериям.

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Заявление Квин обсудили в мессенджере Telegram.

«В посольстве США заявили, что Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству. От себя могу только добавить, что НАТО может прямо объявить войну России, без таких хитрых и запутанных схем», — не без сарказма прокомментировал заявление американского дипломата украинский журналист Дмитрий Василец в своем телеграм-канале.

Йенс Столтенберг и солдаты НАТО U.S. Army

«Опять подвесили морковку», — отреагировал SKV X.

«А что там от Украины останется?» — задумался Y_T.

«У них даже совещания не будет? Просто США сказали, и все?» — недоумевает Julia M.

«А что изменится? Вроде и так вооружили до зубов», — пишет Kate.

«По сути, НАТО давно России объявило войну, только воюют руками последних украинцев, ключевое слово — последних», — написал Артур С.

«Вряд ли такой вариант будет. Они уже своей цели достигли. И воевать напрямую с Россией им не хочется. Они это будут делать только третьими руками», — комментирует новость Alexander B.

«В американские послы берут не самых умных, как правило, поэтому они и говорить могут что угодно», — смеется Алексей.

«И для кого эти заявления? Де-факто Украина уже давно в НАТО, и военные действия это только подтвердили. Мы же не слепые и прекрасно видим, с кем мы на самом деле воюем», — добавил Виктор П.

«Де-факто НАТО уже на Украине: учебные центры с их инструкторами, биолаборатории, оружие натовское, наемники и деньги», — также отметила Наталья Т.

«Очередная морковка для украинцев, поддержать боевой дух», — считает Maria.

«Почему мне жалко украинские города, а самим украинцам нет?!» — задумался Yuri.

Разрушенное здание в Мариуполе Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube

«Ставки поднимают», — добавил «МА».

«НАТО уже давно воюет с Россией руками украинцев. Просто Европа напрашивается на отключение всего и на разгром всей своей инфраструктуры. Воевать в Европе [так], как [проводится спецоперация] на Украине, Россия не будет, там будет всё очень печально для них», — отметила Olga.

«Мы уже воюем с этим НАТО и прекрасно это понимаем, а вот кому надо бояться «официального» столкновения, так им самим, у России будут руки развязаны. На Украине не война, а спецоперация, и что такое российская армия, они ещё не знают…» — добавила Ваня И.

«Если клоун (Зеленский — М. Р.) продолжит накупать оружие в долг такими темпами, то скоро всей Украины со всем её добром не хватит, чтобы расплатиться. Клоун схлынет в Швейцарию, украинские активы и пассивы приберёт Запад, а народ пойдёт в рабство отрабатывать клоуновы кредиты. Воюйте дальше, свидомые, вы уже в НАТО», — с сарказмом подытожила Елена.

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