Таллин, 16 мая, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Эстония планирует не отключаться от российской энергосистемы до конца 2025 года, хотя прорабатывает решения в случае возникновении чрезвычайной ситуации. Об этом глава правления эстонской госкорпорации — монополиста электросетей Elering Таави Вескимяги сообщил порталу новостей гостелерадиовещания ERR.

allispossible.org.uk Электросеть

Он добавил, что, согласно ранее принятому решению, страны Прибалтики одновременно отключатся от российско-белорусской энергосети в конце 2025 года и подключатся к электросети западной Европы. Вескимяги подчеркнул, что, несмотря на сложность и непредсказуемость политической ситуации, в планы пока не входит переход раньше запланированного срока.

«Пока мы не видим потребности самим форсировать переход, но если вторая сторона (Россия — прим. ИА REGNUM) решит иначе, то мы справимся с ситуацией», — сказал Вескимяги.

Основная причина сохранения связи заключается в деньгах: «отключение со дня» требует экстренных решений для сохранения необходимой в энергосистеме инерции. Сейчас необходимая частота в энергосистеме стран Балтии поддерживается вместе с системными операторами России и Белоруссии.

«Если нам сегодня пришлось бы перейти на синхронную работу с материковой Европой, то нам пришлось бы использовать экстренные решения, что означает дополнительные расходы, которых нам хотелось избежать. Поэтому мы будем работать с Россией настолько долго, насколько это возможно», — сказал Вескимяги.

Он также сообщил, что за последний год Elering удалось достичь в ходе учений как технической, так и юридической готовности к тому, чтобы за несколько часов отключиться от синхронной работы с российской энергосистемой.