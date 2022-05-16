Волгоград, , 16:38 — REGNUM Добровольцем на Украину для помощи российской армии собирался отправится депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов («Единая Россия»).

Знак Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам народного избранника, он хорошо стреляет, но в военкомате ему отказали из-за проблем со здоровьем.

«У меня достаточно серьёзное заболевание. Мне сказали подлечиться и попробовать позже. Считаю, что сейчас многие мужчины в добром здравии и физической форме должны встать на защиту своего Отечества. Мы в тылу сейчас, но нас не обойдёт. Если мы дрогнем, то враг придет сюда», — сказал депутат.

Политик, которому исполнится 54 года, в своё время проходил службу на Балтийском флоте. У него есть 30-летний сын, который тоже служил, но ему как отцу «не хочется, чтобы он ушёл на фронт», сообщает 16 мая сетевое издание «Высота 102».