Волгоград, 16 мая 2022, 16:38 — REGNUM Добровольцем на Украину для помощи российской армии собирался отправится депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов («Единая Россия»).
По словам народного избранника, он хорошо стреляет, но в военкомате ему отказали из-за проблем со здоровьем.
Политик, которому исполнится 54 года, в своё время проходил службу на Балтийском флоте. У него есть 30-летний сын, который тоже служил, но ему как отцу «не хочется, чтобы он ушёл на фронт», сообщает 16 мая сетевое издание «Высота 102».