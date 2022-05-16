Тюмень, 16 мая, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Тюменской области возбуждено уголовное дело по поводу кражи 61 мешка с зерном. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Сотрудники ГИБДД во время работы на одном из участков дороги остановили автомобиль «Газель». Поведение 24-летнего пассажира им показалось подозрительным. Дорожные полицейские решили досмотреть кузов и обнаружили там более 60 мешков с зерном пшеницы.

Выяснилось, что житель деревни Синицына Ишимского района похитил зерно у агрокомплекса и попросил своего товарища, у которого имелась «Газель», помочь ему кое-что довезти со склада, дверь которого была не заперта. Селяне погрузили мешки с зерном, и повезли на сбыт. Если бы их не остановили полицейские, то ущерб агрокомплексу составил бы 55 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое тюменцев обвиняются в хищении 800 кг металлолома.