Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:39 — REGNUM В ямальских городах Ноябрьске и Муравленко завершилась работа «Музыкальной мастерской Юрия Розума». Её участниками стали более 100 учеников и педагогов музыкальных школ. Для юных музыкантов прошли мастер-классы исполнения на рояле, гитаре, ударных инструментах и трубе. Преподавателями выступили музыканты и педагоги ведущих творческих вузов Москвы: народный артист России, пианист Юрий Розум, лауреат международных конкурсов, пианист Даниил Контуашвили, выдающийся российский гитарист Евгений Финкельштейн, солист оркестра Большого театра, трубач Евгений Гурьев и лауреат премии «Золотой талант» ударник Александр Компанеец.

© Музыкальная мастерская Юрия Розума

В Ноябрьске прошла арт-лаборатория для развития креативного потенциала юных музыкантов. Педагоги провели занятия по развитию воображения, актерского мастерства и арт-медиацию. Юные музыканты впервые дебютировали в роли композиторов, создав собственные произведения и представив их Юрию Розуму. Эксперты мастерской провели серию творческих встреч с педагогами музыкальных школ. В завершении состоялся концерт Юрия Розума и его учеников.

© Музыкальная мастерская Юрия Розума

«Музыкальная мастерская Юрия Розума» реализуется программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» совместно с Международным благотворительным фондом Юрия Розума с 2017 года. Проект направлен на развитие системы российского музыкального образования: педагоги региональных школ искусств повышают квалификацию, а юные музыканты получают возможность творческого взаимодействия с признанными мастерами. В 2022 году география проекта расширяется – мастерская пройдет также в Ханты-Мансийске, Омске и удаленных северных поселках Мыс Каменный и Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа.