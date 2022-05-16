Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM В Ростовской области заместителя главного врача ГБУ Ростовской области «Онкодиспансер» уличили в получении взяток. Женщине предъявлено обвинено в получении взятки в значительном и крупном размерах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 16 мая.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи полагают, что с июля 2021 года по март 2022 года обвиняемая неоднократно получала взятки в размере от 100 тыс. до 160 тыс. рублей от пациентов и их родственников. В обмен на деньги женщина решала вопросы, связанные с госпитализацией и назначением лечения дорогостоящими препаратами.

Женщина арестована. Следователи выясняют все детали случившегося.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону за взятку задержали заместителя главврача больницы