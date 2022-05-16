Красногорск, 16 мая, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Все рабочие места в сети ресторанов «Макдоналдс» будут сохранены после того, как компания передаст партнерам свой бизнес в России. Об этом 16 мая в своем телеграм-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«Сегодня «Макдоналдс» сообщил, что продает бизнес в России. Какой бы ни был бренд и новый владелец, для нас «Макдоналдс» — в первую очередь люди, сотрудники компании. Почти 10 тысяч человек работают в Московской области», — написал Воробьев.

Глава региона отметил, что менеджмент компании остается на местах и все рабочие места в России — порядка 62 тыс. сотрудников в 62 регионах, будут сохранены. Также он пообещал оказать содействие сети ресторанов после того, как она начнет работу под новым брендом в Подмосковье.

«У нас больше всего ресторанов в стране — порядка 140, много поставщиков, которые привыкли работать по самым высоким стандартам и могут обеспечить бесперебойные поставки продуктов в эту сеть. Уверен, на качестве это никак не отразится», — сообщил губернатор Московской области.