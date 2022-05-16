Москва, , 16:27 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал в полной мере обеспечить защиту Байкала от загрязнения, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даже при существующих нормативах очень сложно охранять уникальную экосистему от загрязнения. Стоит здесь где-то дать слабину — ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Этого допустить нельзя!» — заявил Миронов.

Он негативно отреагировал на предложение Минприроды значительно снизить требования к безопасности промышленных стоков, попадающих в Байкал и питающие его реки. В частности, нормативы по содержанию железа могут быть снижены в 10 раз, ртути — в 13 раз, галогенорганических соединений — в 200 раз.

«Нашей фракции не раз приходилось защищать Байкал от атак со стороны чиновников и их попыток освободить некоторые компании от «чрезмерных» ограничений, необходимых для охраны озера. То они придумали узаконить сплошные вырубки на берегах Байкала, потом хотели расширить диапазон допустимых колебаний уровня воды в озере — последствия такого шага я обсуждал на встрече с президентом страны. Буквально на днях удалось исключить территорию вокруг Байкала из закона, который упростил строительство в заповедных зонах. И вот — новая напасть», — отметил Миронов.

Парламентарий поддержал позицию ученых Сибирского отделения РАН, утверждающих, что пределы допустимых сбросов в Байкал можно только уменьшать, а не увеличивать.

Читайте также: Правительство направит дополнительные средства на защиту Байкала