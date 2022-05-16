Москва, 16 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал в полной мере обеспечить защиту Байкала от загрязнения, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«Даже при существующих нормативах очень сложно охранять уникальную экосистему от загрязнения. Стоит здесь где-то дать слабину — ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Этого допустить нельзя!» — заявил Миронов.

Он негативно отреагировал на предложение Минприроды значительно снизить требования к безопасности промышленных стоков, попадающих в Байкал и питающие его реки. В частности, нормативы по содержанию железа могут быть снижены в 10 раз, ртути — в 13 раз, галогенорганических соединений — в 200 раз.

«Нашей фракции не раз приходилось защищать Байкал от атак со стороны чиновников и их попыток освободить некоторые компании от «чрезмерных» ограничений, необходимых для охраны озера. То они придумали узаконить сплошные вырубки на берегах Байкала, потом хотели расширить диапазон допустимых колебаний уровня воды в озере — последствия такого шага я обсуждал на встрече с президентом страны. Буквально на днях удалось исключить территорию вокруг Байкала из закона, который упростил строительство в заповедных зонах. И вот — новая напасть», — отметил Миронов.

Парламентарий поддержал позицию ученых Сибирского отделения РАН, утверждающих, что пределы допустимых сбросов в Байкал можно только уменьшать, а не увеличивать.

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