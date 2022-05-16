Вашингтон, 16 мая 2022, 16:22 — REGNUM Энтузиаст выпустил модификацию к игре Mass Effect Legendary Edition, которая исправляет странные ошибки Mass Effect 2. Об этом 16 мая сообщает портал GamesRadar.
Разработчик Marcus22Khaar выложил на портал NexusMods дополнение под названием Unofficial LE2 Patch, которое исправляет ошибки, которые по непонятной причине были перенесены в Mass Effect Legendary Edition из оригинальной Mass Effect 2. Например, он устраняет самую большую проблему, связанную с тем, как на командира Шепарда реагирует его фанат Конрад Вернер. Автор модификации также решил ряд схожих проблем и исправил некоторые нелепые графические ошибки. Ознакомиться с полным описанием мода можно на соответствующей странице.
Напомним, релиз Mass Effect Legendary Edition состоялся 14 мая 2021 года. В этот набор вошли ремастеры (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) оригинальной научно-фантастической трилогии студии BioWare.
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