Вашингтон, , 16:22 — REGNUM Энтузиаст выпустил модификацию к игре Mass Effect Legendary Edition, которая исправляет странные ошибки Mass Effect 2. Об этом 16 мая сообщает портал GamesRadar.

Mass Effect: Legendary Edition

Разработчик Marcus22Khaar выложил на портал NexusMods дополнение под названием Unofficial LE2 Patch, которое исправляет ошибки, которые по непонятной причине были перенесены в Mass Effect Legendary Edition из оригинальной Mass Effect 2. Например, он устраняет самую большую проблему, связанную с тем, как на командира Шепарда реагирует его фанат Конрад Вернер. Автор модификации также решил ряд схожих проблем и исправил некоторые нелепые графические ошибки. Ознакомиться с полным описанием мода можно на соответствующей странице.

Напомним, релиз Mass Effect Legendary Edition состоялся 14 мая 2021 года. В этот набор вошли ремастеры (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) оригинальной научно-фантастической трилогии студии BioWare.

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