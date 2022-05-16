Томск, , 16:21 — REGNUM В Томске возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, по подозрению в совершении преступления задержан 43-летний северчанин.

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По данным следствия, мужчины вместе распивали спиртное на даче в посёлке Копылово Томского района. В ходе возникшей ссоры подозреваемый ударил ножом томича, затем отвёз его к Томской областной клинической больнице и оставил его на крыльце, где потерпевший умер.

«Подозреваемый был задержан «по горячим следам» сотрудниками полиции. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.