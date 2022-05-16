Архангельск, , 16:17 — REGNUM С начала мая в Архангельской области было совершено 75 дистанционных краж. Одной из жертв мошенников стала чиновница, сообщает региональное правительство.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

«Специалист администрации одного из муниципальных образований, она перечислила злоумышленникам порядка 90 тысяч рублей. Около 1,5 миллиона рублей перевел преступникам сотрудник одного из крупных предприятий области, почти 1,3 миллиона рублей из-за своей доверчивости лишился преподаватель одного из вузов региона», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский чиновник-экономист отдал мошенникам почти полмиллиона рублей.