Колпино, Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM В северо-восточной части Колпинского района Санкт-Петербурга, на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе, до конца 2023 года построят четырёхполосную транспортную развязку, сообщили 16 мая в пресс-службе Смольного.

Дорожно-транспортная развязка Mos.ru

Протяжённость нового участка составит около 2 километров. Транспортные потоки будут пущены над многопутной железнодорожной линией. Проект был включён в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Ввод развязки в строй увеличит пропускную способность вылетной магистрали вдоль левого берега Невы в направлении Ленинградской области, создаст возможность объезда Колпино, позволит избежать автомобильных заторов на железнодорожном переезде Волховстроевского направления.

«За последние годы в Колпинском районе мы ввели ряд крупных дорожных объектов. Транспортная ситуация там улучшилась. Но надо работать дальше. Строительство путепровода нужно завершить до конца 2023 года», — поручил губернатор Петербурга Александр Беглов отметив, что этот проект важен не только для города, но и Ленинградской области.