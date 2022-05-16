Тирасполь, 16 мая, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Темпы инфляции в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) за четыре первых месяца текущего года выросли до 7%, а годовой уровень инфляции в апреле составил 2,4%. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба минэкономики ПМР.

Инфляция

По данным ведомства, темпы роста цен в республике достигли самых высоких показателей за последние пять лет. Продукты в среднем с января по апрель подорожали на 11,8%.

Сообщается, что больше всего из продуктов в ПМР подорожали маргарин (16,3%), картофель (13,5%), кондитерские изделия (10,4%) и яйца (почти 10%).

Напомним, киевские власти после начала Россией спецоперации по денацификации Украины закрыли все пропускные пункты на границе с Приднестровьем. Молдавская сторона в апреле начала отказывать в пропуске грузов в ПМР, устроив фактическую блокаду для жителей республики. При этом в Молдавии инфляция в апреле составила 27,07%.