Москва, 16 мая, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Достигнута договорённость о вывозе раненых украинских нацистов, заблокированных на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, в Донецкую Народную Республику (ДНР), сообщает 16 мая пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

В рамках этого соглашения в районе комбината объявлен режим тишины.

«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», — указано в сообщении Минобороны РФ.

«В настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики для оказания им всей необходимой помощи», — уточнили российские военные.

Напомним, на территории комбината «Азовсталь» заблокированы нацисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также иные украинские силовики. По некоторым данным, среди них может быть порядка 600 раненых разной степени тяжести.